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В прямых эфирах Instagram появятся реакции
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Сегодня в 09:40

В прямых эфирах Instagram появятся реакции

В приложении могут появиться реакции для live-стримов в виде нескольких смайликов, используемых для этой функции в сторис.

Пользователи смогут отправлять во время трансляций четыре реакции — сердечко, смеющийся эмодзи, палец вверх, аплодисменты и удивленный смайлик.

Помимо реакций, в прямых эфирах появится еще одна новая фишка: пользователи смогут отвечать на сообщения в чате трансляции. Сейчас у зрителей нет возможности прокомментировать сообщение другого юзера в чате, из-за чего вести диалог бывает неудобно.

Источник: srsly.ru

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