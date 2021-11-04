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В приложении Netflix появились мобильные игры
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Сегодня в 10:29

В приложении Netflix появились мобильные игры

Netflix открыл доступ к мобильным играм для своих подписчиков.

Сейчас в приложении доступно пять игр — Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up. Сначала игры будут доступны только в приложении для Android.

Никакой дополнительной платы Netflix брать не собирается. Игры также не будут включать в себя никакие рекламные объявления или предложения. Однако они могут повлиять на создание нового видеоконтента — компания будет следить, какие персонажи пользуются большей популярностью. На основе этих данных она примет решение о том, какому персонажу или шоу уделить больше внимания.

Сейчас речь пока идет о играх для мобильного приложения Netflix, однако в будущем компания может заняться играми как для ПК и консолей.

Источник: incrussia.ru

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