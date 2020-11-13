В поисках нежности: на IVI эксклюзивно выходит новый сериал Анны Меликян

12 ноября онлайн-кинотеатр IVI начинает показ нового сериала IVI Originals «Нежность» с участием Виктории Исаковой, Евгения Цыганова и Константина Хабенского. Режиссер Анна Меликян назвала его своим самым добрым, светлым и веселым фильмом. История рассказывает о женщине, которая неожиданно встречает свою любовь. Сериал основан на одноименной короткометражной ленте.

Анна Меликян сняла короткометражный фильм «Нежность» в 2018 году для благотворительного мероприятия Action. Однако история главной героини, Елены Ивановны Подберезкиной, не отпустила авторов. Два года спустя та же команда — Анна Меликян, исполнительница главной роли Виктория Исакова, а также Евгений Цыганов и Константин Хабенский, — вернулась к сюжету «Нежности». Проект IVI Originals, снятый по мотивам короткометражки, выходит в подписке онлайн-кинотеатра на территории Казахстана 12 ноября.