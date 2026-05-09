В парке Панфилова в Бишкеке восстанавливают летний театр

На территории уже демонтировали часть кафе и аттракционов, которые находились на месте бывшей сцены и зрительских мест.

Ранее летний театр был одной из популярных культурных площадок города. По выходным здесь выступал духовой оркестр, а жители могли бесплатно слушать живую музыку. Также на территории работали танцевальная площадка и театр на 800 мест.

После реконструкции пространство планируют снова сделать местом для концертов, театральных постановок и музыкальных выступлений.

История парка начинается в конце XIX века. В 1879 и 1880 годах на этом месте появился Казенный сад, основанный Алексеем Фетисовым. Позже территория постепенно расширялась и благоустраивалась.

Официально парк открыли в 1924 году под названием «Звезда». Такое имя он получил благодаря планировке в форме звезды, которая сохранилась до сих пор. В 1942 году парк переименовали в честь генерала Ивана Панфилова и провели первую крупную реконструкцию территории.

