В Париже проходят Дни казахстанского кино

С 27 по 30 октября в кинотеатре Lincoln показывают спортивную драму «Паралимпиец», исторический блокбастер «Рассвет Великой Степи», фильмы «Последний сеанс», «Огонь», «Возвращение Зои», «Тарлан». Также пройдут ретроспективный показ фильма «Тюльпан» и эксклюзивный показ проекта «Инфинити», созданного кинематографистами Франции, Бельгии, Казахстана, Украины и других стран.

В открытии фестиваля приняли участие авторы казахстанских фильмов, их французские коллеги, представители Киноцентра, посольства Казахстана во Франции, журналисты. Среди участников и гостей мероприятия — актриса Самал Еслямова, режиссеры Дарежан Омирбаев, Сергей Дворцевой, Алдияр Байракимов, Айжан Касымбек, продюсеры Диана Ашимова и Лаура Ергалиева.

Фестиваль казахстанского кино в этом году расширяет свои границы и будет проводиться в Париже, Страсбурге, Брюсселе, Люксембурге и Женеве.

Источник: informburo.kz