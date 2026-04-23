В Оше открыли новый сквер, на территории которого высадили рябину, штамбовые розы, можжевельник и дубы. Проект стал частью масштабной инициативы по расширению зеленой инфраструктуры, которая активно реализуется в городе в последнее время.





Жанарбек Акаев, мэр Оша

Каждый новый сквер — это чистый воздух, безопасный отдых для горожан и условия для детей. Наша цель — превратить Ош в настоящий зеленый город.

Виды саженцев были подобраны с учетом климатических особенностей города, а специалисты будут на постоянной основе контролировать их рост, обеспечивать регулярный полив и уход.

