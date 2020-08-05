В Нур-Султане строят центр «Абай әлемі»

В этом году в рамках 175-летия Абая в столице Казахстана — Нур-Султане, на проспекте Мангилик Ел, началось строительство центра «Абай әлемі».

Новый культурный центр станет местом притяжения для художников, писателей, поэтов, мастеров прикладного национального искусства и всех гостей и жителей города.

В центре будет библиотека произведений Абая, духовное писательское наследие великого казахского поэта. Также здесь откроют музей с предметами из обихода жизни Абая Кунанбаева. Филиал научно-учебного центра «Абайтану» должен стать местом проведения выставок и мастер-классов национально-прикладного искусства.

Здание культурного центра будет четырехэтажным с изящными колоннами и стеклянным фасадом. Потолки предполагается украсить мозаикой.