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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Нур-Султане строят центр «Абай әлемі»
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Сегодня в 10:28

В Нур-Султане строят центр «Абай әлемі»

В этом году в рамках 175-летия Абая в столице Казахстана — Нур-Султане, на проспекте Мангилик Ел, началось строительство центра «Абай әлемі».

Новый культурный центр станет местом притяжения для художников, писателей, поэтов, мастеров прикладного национального искусства и всех гостей и жителей города.

В центре будет библиотека произведений Абая, духовное писательское наследие великого казахского поэта. Также здесь откроют музей с предметами из обихода жизни Абая Кунанбаева. Филиал научно-учебного центра «Абайтану» должен стать местом проведения выставок и мастер-классов национально-прикладного искусства.

Здание культурного центра будет четырехэтажным с изящными колоннами и стеклянным фасадом. Потолки предполагается украсить мозаикой.

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#астана #культура #нурсултан #абай
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