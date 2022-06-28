В Нур-Султане состоится Пятая Пленарная сессия Делового Совета и Седьмой Бизнес Форум СВМДА

27 июня состоится Пятая Пленарная сессия Делового Совета и Седьмой Бизнес Форум СВМДА, которые проводятся в год тридцатилетия СВМДА.
Программа Делового Совета и Бизнес Форума СВМДА состоит из трех панельных сессий.
В ходе первой сессии «Цифровизация бизнес-процессов в МСП» участники поделятся опытом и обсудят перспективы сотрудничества государств-членов СВМДА в цифровизации бизнес-процессов в интересах объектов малого и среднего предпринимательства, что является одним из ключевых факторов экономического роста в современном мире.
В рамках второй и третьей сессий эксперты обсудят вопросы ведения бизнеса в условиях пандемии и ограничений, а также обеспечения продовольственной безопасности в изменившихся условиях в Азии.
Спикеры мероприятия:
— заместитель Председателя Высшего совета по реформам при Президенте Республики Казахстан сэр Сума Чакрабарти
— генеральный секретарь Диалога по сотрудничеству в Азии Порнчай Данвиват
— заместитель Министра продовольствия Бангладеш Хабибур Рахман
— заместитель Председателя Правления Делового Совета СВМДА, Глава Директората по международному сотрудничеству Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Павел Кондрашов
— заместитель Председателя Правления Делового Совета СВМДА, Вице-Президент Национальной корпорации малого и среднего бизнеса Турции Фатих Гокуюрт
— председатель CITIC Construction Co., член Делового совета СВМДА Чэнь Сяоцзя
— директор Управления международного сотрудничества Иорданской корпорации развития предпринимательства Осама Макки
— глава Субрегионального офиса ЭСКАТО ООН для Северной и Центральной Азии Николай Помощников
— директор по международной торговле и развитию бизнеса Промышленной ассоциации кибуцев Израиля Михаль Цоран
— чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в Республике Казахстан Ибрахим Алабдулла
— ррезидент Шанхайского института международных исследований КНР, в качестве Председателя Форума аналитических центров СВМДА Др. Чэнь Дунсяо.
Дата и время: 27 июня 2022 года, 10.00-16.50 по времени Нур-Султана.
Место: Зал торгов, Международный Финансовый Центр «Астана», адрес: проспект Мангилик Ел, 55/19, блок С3.4, вход через проспект Мангилик Ел, 55/18, блок С3.3
Формат мероприятия: гибридный
Организаторы: Международный финансовый центр «Астана», Секретариат СВМДА в сотрудничестве с Национальной Палатой Предпринимателей Казахстана «Атамекен».