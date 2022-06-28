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В Нур-Султане состоится Пятая Пленарная сессия Делового Совета и Седьмой Бизнес Форум СВМДА
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Сегодня в 09:47

В Нур-Султане состоится Пятая Пленарная сессия Делового Совета и Седьмой Бизнес Форум СВМДА

27 июня состоится Пятая Пленарная сессия Делового Совета и Седьмой Бизнес Форум СВМДА, которые проводятся в год тридцатилетия СВМДА.

Программа Делового Совета и Бизнес Форума СВМДА состоит из трех панельных сессий.

В ходе первой сессии «Цифровизация бизнес-процессов в МСП» участники поделятся опытом и обсудят перспективы сотрудничества государств-членов СВМДА в цифровизации бизнес-процессов в интересах объектов малого и среднего предпринимательства, что является одним из ключевых факторов экономического роста в современном мире.

В рамках второй и третьей сессий эксперты обсудят вопросы ведения бизнеса в условиях пандемии и ограничений, а также обеспечения продовольственной безопасности в изменившихся условиях в Азии.

Спикеры мероприятия:

— заместитель Председателя Высшего совета по реформам при Президенте Республики Казахстан сэр Сума Чакрабарти

— генеральный секретарь Диалога по сотрудничеству в Азии Порнчай Данвиват

— заместитель Министра продовольствия Бангладеш Хабибур Рахман

— заместитель Председателя Правления Делового Совета СВМДА, Глава Директората по международному сотрудничеству Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Павел Кондрашов

— заместитель Председателя Правления Делового Совета СВМДА, Вице-Президент Национальной корпорации малого и среднего бизнеса Турции Фатих Гокуюрт

— председатель CITIC Construction Co., член Делового совета СВМДА Чэнь Сяоцзя

— директор Управления международного сотрудничества Иорданской корпорации развития предпринимательства Осама Макки

— глава Субрегионального офиса ЭСКАТО ООН для Северной и Центральной Азии Николай Помощников

— директор по международной торговле и развитию бизнеса Промышленной ассоциации кибуцев Израиля Михаль Цоран

— чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в Республике Казахстан Ибрахим Алабдулла

— ррезидент Шанхайского института международных исследований КНР, в качестве Председателя Форума аналитических центров СВМДА Др. Чэнь Дунсяо.

Дата и время: 27 июня 2022 года, 10.00-16.50 по времени Нур-Султана.

Место: Зал торгов, Международный Финансовый Центр «Астана», адрес: проспект Мангилик Ел, 55/19, блок С3.4, вход через проспект Мангилик Ел, 55/18, блок С3.3

Формат мероприятия: гибридный

Организаторы: Международный финансовый центр «Астана», Секретариат СВМДА в сотрудничестве с Национальной Палатой Предпринимателей Казахстана «Атамекен».

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#астана #бизнес #мфца #нурсултан #форум
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.