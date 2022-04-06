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В Нур-Султане пройдет теннисный матч между Казахстаном и Германией
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Сегодня в 09:40

В Нур-Султане пройдет теннисный матч между Казахстаном и Германией

В Национальном теннисном центре Нур-Султана 15-16 апреля пройдет матч квалификационного этапа командного чемпионата мира. Сойдутся команды Казахстана и Германии. Матч состоит из пяти встреч — четыре одиночные и одна парная игра, и занимает два соревновательных дня.

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Билеты можно купить онлайн на сайтах Ticketon.kz и Zakazbiletov.kz

Стоимость: 2000 тенге на один день, пакет на два дня 3000 тенге.

Стоимость детских билетов: 1500 тенге на один день, пакет на два дня 2000 тенге.

Начало матчей: 15 апреля в 13:00, 16 апреля в 14:00.

Место: Национальный теннисный центр, Туран 4/2.

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#казахстан #германия #чемпионатмира #теннис #нурсултан
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.