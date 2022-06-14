В Нур-Султане пройдет мероприятие о продажах и маркетинге NUR-SULTAN MARKETING FORUM

23 июня компания ArGon Promo в отеле Wyndham Garden Astana соберет вместе деловое сообщество Нур-Султана, чтобы обсудить тренды digital-маркетинга, креативный контент, корпоративные медиа и многое другое.
Будут выступать пять приглашенных спикеров — специалистов сферы маркетинга. Среди них:
— Эд Чечерин — CEO и основатель Dream Big Consulting, ех-директор по маркетингу Black Star Gaming
— Роман Масленников — ведущий эксперт по взрывному PR в России
— Валерий Медведев — владелец международного рекламного агентства TRAFFIC
— Давид Туганов — эксперт в области цифровой трансформации бизнеса
— Павел Борисов — менеджер по Стратегическому развитию «Одноклассники».
Среди тем:
— инструменты увеличения среднего чека
— эффективный креатив
— тренды digital-маркетинга 2022
— продающие автоворонки
— Influence-маркетинг
— взрывной пиар.
NUR-SULTAN MARKETING FORUM — это восемь часов практической информации, командный практикум, ужин вместо фуршета, а также полезные знакомства и деловые партнерства.