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В Нур-Султане пройдет мероприятие о продажах и маркетинге NUR-SULTAN MARKETING FORUM
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Сегодня в 10:00

В Нур-Султане пройдет мероприятие о продажах и маркетинге NUR-SULTAN MARKETING FORUM

23 июня компания ArGon Promo в отеле Wyndham Garden Astana соберет вместе деловое сообщество Нур-Султана, чтобы обсудить тренды digital-маркетинга, креативный контент, корпоративные медиа и многое другое.

Будут выступать пять приглашенных спикеров — специалистов сферы маркетинга. Среди них:

— Эд Чечерин — CEO и основатель Dream Big Consulting, ех-директор по маркетингу Black Star Gaming

— Роман Масленников — ведущий эксперт по взрывному PR в России

— Валерий Медведев — владелец международного рекламного агентства TRAFFIC

— Давид Туганов — эксперт в области цифровой трансформации бизнеса

— Павел Борисов — менеджер по Стратегическому развитию «Одноклассники».

Среди тем:

— инструменты увеличения среднего чека

— эффективный креатив

— тренды digital-маркетинга 2022

— продающие автоворонки

— Influence-маркетинг

— взрывной пиар.

NUR-SULTAN MARKETING FORUM — это восемь часов практической информации, командный практикум, ужин вместо фуршета, а также полезные знакомства и деловые партнерства.

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#астана #маркетинг #нурсултан #форум #конференция
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.