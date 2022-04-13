В Нур-Султане пройдет Евразийская Международная книжная выставка-ярмарка Eurasian Book Fair-2022

С 20 по 24 апреля 2022 года в Международном выставочном центре EXPO будет проведена V Евразийская международная книжная выставка-ярмарка Eurasian Book Fair-2022.

Eurasian Book Fair-2022 — это пятидневная культурно-деловая программа. Участников выставки ждут презентации новинок детской, художественной, учебной и научно-популярной литературы, книжные беседы, мастер-классы для детей от центров творчества и развития детей, поэтические вечера, автограф-сессии с писателями и поэтами, также круглые столы.

Основная цель выставки-ярмарки — пропаганда книг, поддержка, развитие литературного наследия стран-участниц, популяризация чтения.

На сегодняшний день заявки на участие в Eurasian Book Fair-2022 подали более 80 компаний представляющих издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические сферы, такие как: издательства «Мектеп», «Атамура», «Лантар», «МИФ», «Белый город», «Машины творения» «Просвящение», «Самакат», полиграфии Mega Basym, China Renmin University Press, Посольство Ирана, Посольство Испании, вузы Казахстана.

Подробнее о выставке-ярмарке Eurasian Book Fair-2022 на сайте.