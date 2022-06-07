В Нур-Султане прошел республиканский кубок РК по киберспорту

В стенах Astana IT University состоялся финал первого республиканского киберспортивного турнира в 2022 году от Федерации киберспорта РК Qazaq Cybersport Federation — 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI.
Лучшие киберспортсмены со всего Казахстана сошлись в битве за призовой фонд в размере 3,5 миллиона тенге.
Весенний киберспортивный чемпионат проходит по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 22 и Clash Royale, которая стала первой мобильной дисциплиной в истории Кубка РК.
Турнир — возможность для игроков из любого региона Казахстана начать профессиональную карьеру киберспортсмена и заявить о себе или о своей команде казахстанскому киберспортивному сообществу.
Победители 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI:
FIFA 22 — Нурбакыт justNurbaa Миргали
Dota 2 — команда Totally Spies
Clash Royale — Айбол Jandauletoff Жандәулет
Counter-Strike: Global Offensive — команда GaNq.