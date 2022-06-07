Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/5be/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/5bea669fe2afb95c56afae1afc6879b4.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
v-nur-sultane-proshel-respublikanskiy-kubok-rk-po-kibersportu
В Нур-Султане прошел республиканский кубок РК по киберспорту
47
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:50

В Нур-Султане прошел республиканский кубок РК по киберспорту

В стенах Astana IT University состоялся финал первого республиканского киберспортивного турнира в 2022 году от Федерации киберспорта РК Qazaq Cybersport Federation — 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI.

Лучшие киберспортсмены со всего Казахстана сошлись в битве за призовой фонд в размере 3,5 миллиона тенге.

Весенний киберспортивный чемпионат проходит по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 22 и Clash Royale, которая стала первой мобильной дисциплиной в истории Кубка РК.

Турнир — возможность для игроков из любого региона Казахстана начать профессиональную карьеру киберспортсмена и заявить о себе или о своей команде казахстанскому киберспортивному сообществу.

Победители 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI:

FIFA 22 — Нурбакыт justNurbaa Миргали

Dota 2 — команда Totally Spies

Clash Royale — Айбол Jandauletoff Жандәулет

Counter-Strike: Global Offensive — команда GaNq.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #киберспорт #победители #турнир #финал
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В России создано приложение, которое позволяет использовать смартфон как POS-терминал
1235
Ярмарка «Сделано в Казахстане»
1558
«Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду
703
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.