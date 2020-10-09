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В Нур-Султане открылся один из самых больших детских садов в Казахстане
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09.10.2019

В Нур-Султане открылся один из самых больших детских садов в Казахстане

28 сентября 2020 года на левом берегу столицы открылся один из самых больших детских садов в Казахстане «Абадан», который занимает территорию больше 1,6 га. Из них 8000 кв.м. сам детский сад и 2500 кв. м. — территория игровых и детских площадок.

По стандарту в детском саду на одного ребенка должно приходиться 4 кв.м., в то время как в «Абадане» на одного ребенка приходится около 22 кв.м.

Кроме качественного пространства для обучения и творчества в «Абадане» большой выбор кружков: гончарное искусство, карате, футбол, хореография с элементами художественной гимнастики, робототехника, где дети сами мастерят роботов, и множество других кружков.

В детском саду есть бассейн, где дети с помощью опытного инструктора могут научиться плавать, инфракрасная сауна, которая благотворно влияет на иммунитет малышей, и солевая шахта, куда можно приходить и дышать полезными парами.

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Кроме того, детский сад оснащен современной материально-технической базой, а это значит, что в каждой группе будет своя интерактивная доска, которая облегчает учебный процесс как для малышей, так и для воспитателей.

В перерывах между занятиями и кружками детки могут находиться на свежем воздухе на улице в специально оборудованных беседках для каждой группы.

Детский сад «Абадан» — это не только сад с огромной территорией и многообразием кружков и секций, но и мощный фундамент для развития ребенка, не имеющий аналогов по всему Казахстану.

Контакты детского сада «Абадан»:
8 778 524 16 44, 8 778 585 23 74, 8 705 904 90 40

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#астана #казахстан #образование #дети #детскийсад
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