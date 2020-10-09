В Нур-Султане открылся один из самых больших детских садов в Казахстане

Контакты детского сада «Абадан»:

8 778 524 16 44, 8 778 585 23 74, 8 705 904 90 40

Из них 8000 кв.м. сам детский сад и 2500 кв. м. — территория игровых и детских площадок.По стандарту в детском саду на одного ребенка должно приходиться 4 кв.м., в то время как в «Абадане» на одного ребенка приходится около 22 кв.м.гончарное искусство, карате, футбол, хореография с элементами художественной гимнастики, робототехника, где дети сами мастерят роботов, и множество других кружков.В детском саду есть бассейн, где дети с помощью опытного инструктора могут научиться плавать, инфракрасная сауна, которая благотворно влияет на иммунитет малышей, и солевая шахта, куда можно приходить и дышать полезными парами.а это значит, что в каждой группе будет своя интерактивная доска, которая облегчает учебный процесс как для малышей, так и для воспитателей.В перерывах между занятиями и кружками детки могут находиться на свежем воздухе на улице в специально оборудованных беседках для каждой группы.Детский сад «Абадан» — это не только сад с огромной территорией и многообразием кружков и секций, но и мощный фундамент для развития ребенка, не имеющий аналогов по всему Казахстану.