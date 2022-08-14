В Нур-Султане определили настоящего железного человека на BI Group Ironman Kazakhstan

Среди женщин также с явным отрывом первой пришла россиянка Валентина Кукрус — 9 часов 46 минут, второй — представительница Турции Guney Merve — 10 часов 9 минут, третье — представительница России — Ирина Владимирова — 10 часов 23 минуты.







На старт сегодня вышли 1700 триатлетов из 56 стран мира. В число именитых участников «железных» соревнований вошли солист группы «Орда» Дастан Оразбеков, олимпийский чемпион Серик Сапиев, профессиональная триатлонистка Екатерина Шатная и исполнительный директор «Алматы Марафона» Салтанат Казыбаева и многие другие.







На данный момент 400 участников преодолевают беговой этап. Сегодня к полуночи мы узнаем кто из них будет претендовать на 45 слотов на Чемпионат мира IRONMAN на острове Кайлуа-Кона, Гавайи.

Настоящим Ironman в крупнейшем международном соревновании на полной железной дистанции BI Group Ironman Kazakhstan 2022 стал россиянин Алекс Григорьев — 8 часов 13 минут. С отрывом приблизительно в 20 минут он обогнал всех своих конкурентов еще на плавательном этапе. Вторым финишером этой дистанции стал его соотечественник — Березняк Антон из России — 8 часов 49 минут, третьим — казахстанец Алексей Вшивцев — 8 часов 51 минута.