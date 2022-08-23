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В Намангане будет создана IT-академия
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Сегодня в 10:40

В Намангане будет создана IT-академия

17 августа делегация хокимията Наманганской области во главе с хокимом Шавкатжоном Абдураззоковым приехала в Ташкенте с целью ознакомиться с IT Park.

Гости посетили строящийся комплекс IT Park. Они отметили, что территория комплекса им понравилась, строительство идет быстрыми темпами, а сами здания красивые, современные и удобные.

Участники диалога обсуждали вопросы сотрудничества и создание совместных проектов. Хоким Наманганской области и IT-Академия Astrum подписали соглашение о сотрудничестве. Представители Astrum помогут наманганским партнерам открыть академию в регионе.

Источник: it-park.uz

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