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В метавселенной впервые запустят копии реальных городов. Это будут Абу-Даби и Дубай
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Сегодня в 10:05

В метавселенной впервые запустят копии реальных городов. Это будут Абу-Даби и Дубай

Абу-Даби и Дубай станут первыми городами в метавселенной. Создатели планируют воспроизводить реальные места, предлагая пользователям полноценный опыт путешествия.

Бета-версию выпустят к октябрю 2022, а до конца года доступ откроют по всему миру.

В отличие от других VR-приложений, предлагающих вымышленные цифровые миры, платформа Metarverse Holdings станет полноценной метавселенной, которая будет совместима со специальными VR-гарнитурами.

В ней можно будет просматривать и покупать товары в розничных магазинах, арендовать рекламные площади в виртуальном городе, посещать лекции, регистрироваться на получение документов и др.

Инвестиции Metarverse Holdings в проект составят около $54,5 миллиона.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #дубай #абудаби #метавселенная
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