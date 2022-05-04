В мае состоится торжественное открытие ALMATY THEATRE

6 мая на сцене нового объекта культуры и искусства состоится «Вечер одноактных балетов» в исполнении артистов «Астана Балет» при участии симфонического оркестра столичного театра. В программе — «Серенада» Дж. Баланчина на музыку П. Чайковского и «Арканы судьбы» в постановке Мукарам Авахри на музыку Карины Абдуллиной.

7 мая выступит Театр балета Бориса Эйфмана. Зрителю представят всемирно известный балет «Анна Каренина».

8 и 9 мая состоится показ балета Бориса Эйфмана «Роден, ее вечный идол» на музыку М. Равеля, К. Сен-Санса, Ж. Массне, который посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.

14 и 15 мая продолжатся гастроли театра «Астана Балет» показом балета «Козы Корпеш — Баян Сулу» в постановке Георгия Ковтуна на музыку Актоты Раимкуловой. Вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра.

18 мая состоится симфонический концерт «Алматыма арнау» под руководством маэстро Армана Уразгалиева. В первом отделении будут представлены произведения «Дударай» Евгения Брусиловского и Концерт для скрипки с оркестром D-dur Иоганнеса Брамса. Солистка — лауреат международных конкурсов, лауреат Фонда Первого Президента Каламкас Джумабаева. Во втором — Симфония №7 A-dur Людвига ван Бетховена.

21 и 22 мая будет представлен балет-размышление «Султан Бейбарс» в постановке Мукарам Авахри на музыку Хамита Шангалиева и Алибека Альпиева.

27 и 28 мая завершатся гастроли театра «Астана Балет» концертной программой «Наследие Великой Степи» в сопровождении этно-фольклорного ансамбля HasSak.