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В Лос-Анджелесе открылся первый магазин одежды Amazon
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Сегодня в 09:10

В Лос-Анджелесе открылся первый магазин одежды Amazon

Онлайн-ретейлер Amazon открыл магазин одежды Amazon Style в Лос-Анджелесе в торговом центре The Americana at Brand. Это новое дополнение к линейке физических точек Amazon, наряду с Whole Foods и ее продуктовыми магазинами без касс Amazon Go и Amazon Fresh.

В Amazon Style будет представлена одежда таких брендов, как Levi’s, Tommy Hilfiger, Champion и других. В нем работают продавцы-консультанты.



Магазин оснащен технологией, разработанной для улучшения покупательского опыта и экономии времени. На каждой вещи есть QR-код, который можно отсканировать, чтобы составить список одежды для примерки, либо отправить список на кассу — это избавляет от необходимости носить с собой кучу вещей.

Кроме того, покупатели могут оформить заказ на сайте Amazon и выбрать самовывоз из Amazon Style с возможностью примерки и отказа от неподошедших вещей на месте. Каждая примерочная оснащена сенсорным монитором: с его помощью можно запросить дополнительные вещи для примерки или поставить оценку вещам.

Источник: incrussia.ru

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