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В Лондоне открылся первый в мире «левитирующий» бассейн с прозрачным дном на высоте 35 метров
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Сегодня в 11:37

В Лондоне открылся первый в мире «левитирующий» бассейн с прозрачным дном на высоте 35 метров

19 мая в юго-западной части Лондона открылся бассейн Sky Pool. Полностью прозрачная чаша расположена между двумя зданиями на высоте около 35 метров. Большая часть 25-метрового бассейна будто «зависла» в воздухе. Над проектом работала команда архитекторов и дизайнеров, которая участвовала в строительстве Сиднейской оперы.

Посетители могут переплывать с одной крыши на другую и использовать бассейн как смотровую площадку. С него открывается вид на колесо обозрения «Лондонский глаз» и Вестминстерский дворец, а сквозь трехметровую толщу воды можно наблюдать за окрестностями внизу. Согласно данным Travel + Leisure, в бассейне также используется ночная подсветка, а на его территории на крыше расположились спа-салон, бар и небольшой сад с апельсиновыми деревьями.

Чашу бассейна произвели в США, штате Колорадо, после чего 50-тонную конструкцию доставили в Лондон. Бассейн выполнен из прозрачного акрила и вмещает 375 тонн воды. Толщина боковых стенок 20 сантиметров, а толщина дна 30 сантиметров. Публичный запуск планировали еще летом прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести. Кому-то все же удалось оказаться в бассейне до запуска. Пловцов и моделей приглашали для рекламных фотографий.

Сейчас бассейн открыт для посещения, но вход доступен только для резидентов апарт-комплекса Embassy Gardens, которые приобрели или снимают одну из двух тысяч квартир.

Источник: tjournal.ru

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#путешествия #лондон #бассейн #великобритания
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