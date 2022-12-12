В Кыргызстане запущены видеокурсы по электронной коммерции на трех языках

В Кыргызстане запущены видеокурсы по электронной коммерции на кыргызском, русском и узбекском языках.



Учебный модуль по электронной коммерции разработан при поддержке Европейского союза, Эстонского центра международного развития и ЦГИ «Лидер», в рамках проекта «DigiKonush Построение прозрачного будущего в сельских сообществах Кыргызстана через цифровизацию».

Курс состоит из четырех частей по 40 уроков, сопровождающихся самостоятельной работой. Каждый желающий сможет освоить навыки электронной коммерции, начиная с общего понимания и заканчивая налогообложением и логистикой.

Ссылки на YouТube-канал DigiKonush с курсами: кыргызский, русский, узбекский.

Источник: 24.kg