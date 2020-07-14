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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Кыргызстане выберут лучшие экоидеи по обращению с отходами
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Сегодня в 10:07

В Кыргызстане выберут лучшие экоидеи по обращению с отходами

Программа развития ООН объявляет экоконкурс по обращению с твердыми отходами. К участию в конкурсе приглашают новаторов, представителей частного сектора и гражданского общества. Задача экоконкурса заключается в поиске инновационных идей по обращению и управлению отходами.

Организаторы конкурса ищут решения проблем в следующих областях:

— кампании по информированию общественности о раздельном сборе отходов

— сокращение количества отходов

— увеличение процента переработки и повторного использования материалов

— поддержка инфраструктуры раздельного сбора отходов

— внедрение новых технологий на существующих или новых предприятиях, связанных с переработкой, сортировкой, производством из переработанных материалов.

Проекты должны быть реализованы с августа по ноябрь 2020 года, при этом победители конкурса получат от 3 тысяч $ до 5 тысяч $ на реализацию.

Все заявки должны быть отправлены на почту: [email protected] до 7 августа 2020 года. Пакет документов должен включать проектный план, бюджет, возможности команды, опыт работы. Дополнительные критерии размещены на сайте ПРООН.

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#конкурс #кыргызстан #экология
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