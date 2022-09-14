В Кыргызстане пройдет самое диджитальное мероприятие этого года — DIGITAL FEST 2022

25 сентября в Американском университете в Центральной Азии пройдет масштабный 11 Международный форум DIGITAL FEST 2022, который посвящен развитию цифровой и креативной экономики, экспорта товаров и услуг, цифровизации бизнеса.

Участников ждет насыщенная программа, где они смогут получить самую полезную информацию о рынке — контент от экспертов-практиков.





На форуме выступят эксперты из VK Group, TikTok, Facebook, Google, Yandex, BYYD, Semantic Force, MMT и многие другие. Эксперты поделятся последними digital-трендами и расскажут, как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов.

В этом году продолжится награждение лучших компаний и экспертов на премии DIGITAL FEST AWARDS. Это премия в области Digital-маркетинга и цифровой экономики Кыргызстана.

В DIGITAL FEST AWARDS представлены такие номинации как:

— «Лучший Motion ролик»

— «Digital-кампания года»

— «Digital-кампании с блогерами»

— «Лучший Production ролик»

— «Лучший SMM-специалист».

Заявки принимаются до 17 сентября 2022 года до 18:00.

Организаторы DIGITAL FEST 2022 — digital-агентство I DO MARKETING и образовательный центр Digital Academy при поддержке генерального партнера MBANK.

Приобрести билеты можно на сайте: ticket.kg или написав организаторам: +996990037037

Instagram: @digitalfest.2022