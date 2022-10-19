В Кыргызстане прошло самое диджитальное мероприятие этого года DIGITAL FEST 2022

16 октября прошел масштабный 11-й Международный форум DIGITAL FEST 2022, который был посвящен развитию цифровой и креативной экономики, экспорта отечественных товаров и услуг, цифровизации бизнеса.

Участников ждала насыщенная программа, где они смогли получить самую полезную информацию о рынке.

Кайрат Абдыкеримов, исполнительный директор I DO MARKETING, рассказал, что рынок интернет-рекламы в прошлом году достиг 7,6 миллионов долларов, ежегодно растет со средний темпом от 25% в год.

Марат Торалиев, директор по инновациям и стратегическому развитию «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН», заявил о трансформации в MBANK, который стал самым популярным мобильным банкингом и рассказал, как они сделали его самым защищенным.

Нурлан Маннапов, исполнительный директор Digital Academy, поделился, что Кыргызстан активно развивается в сфере digital специалистов, и многие специалисты успешно работают на международных фриланс биржах.

На форуме выступили эксперты из VK Group, TIKTOK, Yandex, BYYD, MMT и многие другие. Они поделились последними digital-трендами и рассказали, как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов.

Продолжилось награждение лучших компаний и экспертов на премии DIGITAL FEST AWARDS». Были представлены такие номинации как:

— «Лучший Motion ролик»

— «Digital-кампания года»

— «Digital-кампании с блогерами»

— «Лучший Production ролик»

— «Лучший SMM-специалист».

Организаторы DIGITAL FEST 2022 — digital-агентство I DO MARKETING, образовательный центр Digital Academy и Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики при поддержке генерального партнера MBANK.