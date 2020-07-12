В Кыргызстане открылся прием в колледжи

С 10 июля начался прием абитуриентов в организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики.



Прием в колледжи в текущем году будет проводиться через систему онлайн-приема абитуриентов в спузы Кыргызской Республики:

— первый тур. С 10 по 31 июля — онлайн-регистрация документов. 3 августа колледжи вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. 3-6 августа — абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным в спуз

— второй тур. С 1 по 20 августа — онлайн-регистрация документов. 22 августа — колледжи вывешивают списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. 23-30 августа — абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным в спуз.



Конкурс будет проводиться по сумме среднего балла аттестата о среднем общем образовании или свидетельства об основном общем образовании и оценки по профилирующему предмету для конкретной специальности.



В случае, если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковыми баллами, спуз может проводить для них дополнительные испытания в онлайн-режиме.



Прием подлинников аттестатов о среднем общем образовании, свидетельств об основном общем образовании зачисленных абитуриентов будет осуществляться в начале 2020-2021 учебного года.

