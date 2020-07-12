Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/0a1/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/0a1a7fafc5c4fd71e3858cc95c23a386.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
v-kyrgyzstane-otkrylsya-priem-v-kolledzhi
В Кыргызстане открылся прием в колледжи
34
/
/

Сегодня в 10:26

В Кыргызстане открылся прием в колледжи

С 10 июля начался прием абитуриентов в организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики.

Прием в колледжи в текущем году будет проводиться через систему онлайн-приема абитуриентов в спузы Кыргызской Республики:
— первый тур. С 10 по 31 июля — онлайн-регистрация документов. 3 августа колледжи вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. 3-6 августа — абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным в спуз
— второй тур. С 1 по 20 августа — онлайн-регистрация документов. 22 августа — колледжи вывешивают списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. 23-30 августа — абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным в спуз.

Конкурс будет проводиться по сумме среднего балла аттестата о среднем общем образовании или свидетельства об основном общем образовании и оценки по профилирующему предмету для конкретной специальности.

В случае, если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковыми баллами, спуз может проводить для них дополнительные испытания в онлайн-режиме.

Прием подлинников аттестатов о среднем общем образовании, свидетельств об основном общем образовании зачисленных абитуриентов будет осуществляться в начале 2020-2021 учебного года.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #колледж #поступление
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Открытие международного турнира по теннису в Астане
347
Twenty One Pilots запустили «бесконечный» клип, собранный из фанатских видео
319
Apple собирается выпустить гарнитуру дополненной реальности в 2022 году
340