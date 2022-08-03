В Костанае пройдут турниры по триатлону

Следующие старты — Чемпионат Республики Казахстан по триатлону и VI этап Кубка TEMIRADAM пройдут в Костанае, 6-7 августа на набережной реки Тобол.

В первый день стартов на дистанции «300 метров плавание, 8 километров велоэтап, 2 километра бег» в смешанной эстафете себя опробуют атлеты категории Elite и на супер-спринт с групповым стартом выйдут категории U19 и U15.





В целях популяризации и развития триатлона в программу Чемпионата включены соревнования среди атлетов категорий Pro и Age Group на дистанцию спринт — 750 метров плавание, 20 километров велоэтап, 5 километров бег. Это программа предназначена для участников VI этап Кубка TEMIRADAM, который продолжает свое шествие по Казахстану. Предыдущие Кубки проходили в городах Туркестан, Талдыкорган, Алаколь, Бурабай и Нур-Султан.

Программа соревнований:

5 августа

18:30-19:00. Выдача стартовых пакетов для атлетов категорий Elite, U19, U15 на месте старта.

6 августа

8:00-8:15. Старты U19 M, U19 F, U15 M, U15 F

10:00. Старт Elite

12:30. Награждение категорий Elite, U19, U15

17:00-19:00. Регистрация. Выдача стартовых пакетов для атлетов категорий PRO, Age group

7 августа

9:00-9:10. Старты категорий PRO M, PRO F, Age group

11:40. Награждение атлетов категорий PRO, Age group, Challenge

Выдача стартовых пакетов для атлетов производится на месте старта за день раньше до начала соревнований.

Организаторами соревнований выступают: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, РГКП «Дирекция Развития Спорта», ОО «Казахстанская Федерация Триатлона», Федерация триатлона Костанайской области и Управление физической культуры и спорта Костанайской области.

Мероприятие проводится при поддержке наших генеральных партнеров — группы компании ERG и АО «ФНБ «Самрук Казына». Партнер — Фонд поддержки спорта Sport Qory.

Информационная поддержка: Qazsport, Tengrinews.kz, Vesti.kz и WeProject.Media.

Партнер по напиткам: ТОО «Юникс» с водой Tassay.