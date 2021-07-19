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В Костанае прошел чемпионат по триатлону
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Сегодня в 11:42

В Костанае прошел чемпионат по триатлону

17 июля в Костанае завершился Открытый Чемпионат Республики Казахстан по триатлону среди атлетов категорий Elite и U23. Участники определяли чемпионов на олимпийской дистанции, которая состояла из плавания на 1500 м, велогонки на 40 км и бега на 10 км.

В категории Elite у девушек первое место завоевала лидер национального рейтинга Екатерина Шабалина из Нур-Султана. Еe итоговое время — 2:10:45. Второй финишировала Арина Шульгина (Костанайская обл.), которая уступила Шабалиной более 5 минут. Тройку замкнула алматинская спортсменка Дарья Бычкова с результатом 2:16:56.

У мужчин в этой категории золотым медалистом стал представитель Нур-Султана Иван Тутукин с итоговым временем 1:56:20. Серебра удостоился Темирлан Темиров (Акмолинская обл.) за результат 1:57:26. Аян Бейсенбаев (Акмолинская обл.) финишировал третьим. Его время — 1:58:25.

В категории атлетов до 23 лет первое место занял столичный спортсмен Бексултан Каиров (2:24:22), второе — представитель Шымкента Владислав Кудин (2:29:46).

У девушек этой категории на старт вышла единственная Надежда Бекмаганбетова из Нур-Султана. Она финишировала за 2:18:24 и получила заслуженные рейтинговые очки.

Со всеми результатами чемпионата можно ознакомиться здесь.

Следующий день был отмечен спринтерским стартом.

102 атлета в индивидуальном зачете и 5 эстафетных команд преодолевали спринтерскую дистанцию триатлона — 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега.

В категории профессионалов у женщин первое место завоевала астанчанка Екатерина Шабалина. Она финишировала за 1:07:37. Второе место заняла Надежда Бекмаганбетова из ERG Team за результат 1:08:50.

У мужчин этой категории лидером гонки стал представитель Nomad TriClub Дарын Конысбаев. Он покорил костанайский спринт за 1:00:58. Более одной минуты ему уступил член Школы триатлона World Class Almaty Ануар Турубаев и стал вторым. В тройке призеров оказался еще один атлет из ERG Team Ерасыл Аманжолов. Он показал время 1:06:06.

В категории атлетов Age Group лучший результат дня среди женщин продемонстрировала Айна Усенова из Нур-Султана, выступавшая в категории F25-29. Ее итоговое время — 1:18:27.

Среди мужчин этой категории в абсолютном зачете лучший результат в 1:09:05 показали сразу три участника: Антон Портнягин (M25-29), Ержан Серикбаев (40-44) и Сергей Бондаренко (М45-49). Все спортсмены представляют клуб Ironqazaqstan.

В зачете эстафетных команд первой у финиша оказалась команда TOP100CROSS (1:06:41).

Со всеми результатами участников можно ознакомиться здесь.

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#казахстан #костанай #триатлон #нурсултан #чемпионат
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