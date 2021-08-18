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В комплексе премиум-класса Porto Montenegro откроется знаковый квартал Boka Place
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Сегодня в 18:00

В комплексе премиум-класса Porto Montenegro откроется знаковый квартал Boka Place

Porto Montenegro — проект, расположенный на берегу Которского залива, представил новый жилой квартал Boka Place.

По задумке, это будет не просто ЖК, а город в городе — с 213 объектами недвижимости, включая апартаменты под отельным управлением и частные резиденции с множеством ресторанов, галерей, магазинов, скалодромом и первым в Черногории велнес-отелем SIRO в новой концепции от Kerzner International.

Жилая зона Boka Place будет состоять из пяти зданий, расположенных вокруг центральной площади на естественной возвышенности, что позволит наслаждаться окружающими видами на городок, марину и залив.

Апартаменты под управлением SIRO зарегистрированы для участия в Программе инвестиционного гражданства Черногории. Она доступна до конца 2021 года и подразумевает возможность получения паспорта гражданина в случае приобретения аккредитованного объекта недвижимости стоимостью от 450 000 евро и пожертвования в государственный фонд развития в размере 100 000 евро.

Гражданство выдается в течение шести месяцев и открывает обширные горизонты, включая возможность безвизового посещения 124 стран и дополнительные привилегии в свете планируемого вступления страны в Евросоюз к 2025 году.

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