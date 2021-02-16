В Китае строят свой «город будущего»

В китайской провинции Сычуань уже к концу года может появиться свой «город будущего». Авторы проекта планируют сдать часть работ в 2021, полностью строительство завершат через два года.

«Город будущего» разделят на зоны, каждая из которых будет гармонировать с окружающей средой и ландшафтом. Здесь будет жилая зона, государственные учреждения, коммерческие и общественные объекты. Еще одна часть города — Международный образовательный парк, где разместятся филиалы университетов, студенческие общежития, лаборатории и офисы.

Город будет полностью свободен от автомобилей. К тому же, при разработке используют концепцию 1 минуты, когда все нужные объекты находятся в шаговой доступности.

Источник: 34travel.me