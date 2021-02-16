Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-kitae-stroyat-svoy-gorod-buduschego
В Китае строят свой «город будущего»
92
/
/

Сегодня в 10:58

В Китае строят свой «город будущего»

В китайской провинции Сычуань уже к концу года может появиться свой «город будущего». Авторы проекта планируют сдать часть работ в 2021, полностью строительство завершат через два года.

«Город будущего» разделят на зоны, каждая из которых будет гармонировать с окружающей средой и ландшафтом. Здесь будет жилая зона, государственные учреждения, коммерческие и общественные объекты. Еще одна часть города — Международный образовательный парк, где разместятся филиалы университетов, студенческие общежития, лаборатории и офисы.

Город будет полностью свободен от автомобилей. К тому же, при разработке используют концепцию 1 минуты, когда все нужные объекты находятся в шаговой доступности.

Источник: 34travel.me

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#здоровье #китай #экология #городбудущего
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
На Lamoda появилась коллаборация adidas x Ivy Park, созданная Бейонсе
2354
Новую математическую школу открыли в Семее
1493
«В домашних условиях»: Netflix показал трейлер проекта, снятого режиссерами в самоизо...
780