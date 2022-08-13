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В Китае представили прототип человекоподобного робота
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Сегодня в 10:19

В Китае представили прототип человекоподобного робота

В Китае компания Xiaomi представила прототип человекоподобного робота CyberOne.

Робот-гуманоид CyberOne по прозвищу Металлический Брат ростом 177 сантиметров и весом 52 килограмма имеет даже знак зодиака — он Лев. Он умеет шагать по ровным горизонтальным поверхностям со скоростью до 3,6 километра в час.

Человекоподобная машина имеет лицо в виде изогнутой OLED-панели, может видеть мир в 3D, слышать с помощью двух микрофонов и идентифицировать 45 типов эмоций по человеческому голосу.

стоимость одного экземпляра CyberOne варьируется от 89 000 до 104 000 $.

Источник: tengrinews.kz

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#технологии #китай #xiaomi #робот #презентация
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