В Китае представили поезд на магнитной подушке, который разгоняется до 600 км/час

Поезд выехал на производственной линии в прибрежном городе Циндао на востоке Китая.

Производство поезда началось в октябре 2016 года. Прототип был изготовлен в Циндао, а испытания проводились в Шанхае в июне 2020 года.

Он может стать лучшим решением для поездок на расстояние до 1500 км и займет нишу между высокоскоростными поездами и авиацией.

Максимальная скорость транспорта — 600 км/час. По данным производителей, это самый быстрый наземный транспорт в мире.

Поезда на магнитной подушке работают с помощью силы электромагнитного поля, поэтому они издают меньше шума из-за отсутствия трения колеса о рельс. Кроме того, их минимальный радиус поворота вдвое меньше, чем у метро, что позволяет лучше обходить здания при планировании маршрута. Такие поезда предназначены для проезда на узких местах.

Источник: vc.ru