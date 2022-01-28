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В Китае построили жилой дом с «вертикальным лесом»
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Сегодня в 09:24

В Китае построили жилой дом с «вертикальным лесом»

Итальянское архитектурное бюро Stefano Boeri Architetti завершило строительство первого жилого дома по собственной концепции «вертикального леса».

Жилой комплекс состоит из двух зданий высотой 80 метров, покрытых более чем 400 деревьями и несколькими тысячами кустарников. Башни расположились в городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй.

Дома имеют как открытые, так и закрытые балконы. На открытых расположились растения. Комплекс изначально был спроектирован так, чтобы листва «идеально вписывалась» в дизайн фасада.

«Вертикальные леса» позволят жителям всегда быть рядом с природой, даже не выезжая за город. Кроме того, все 404 дерева, 4600 кустарников, а также несколько видов трав и цветов способны поглощать до 22 тонн углекислого газа и производить 11 тонн кислорода в год.

Жилую часть комплекса уже начали заселять люди. Помимо нее предполагается, что в зданиях появятся большие коммерческие помещения и отели.

Источник: daily.afisha.ru

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