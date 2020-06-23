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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В «Казпочте» запустили новую бесплатную онлайн-услугу
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Сегодня в 10:57

В «Казпочте» запустили новую бесплатную онлайн-услугу

«Казпочта» запустила услугу по обмену документами и подписанию договоров в электронном виде.

Теперь, подключаясь к услуге, можно отправлять в адрес «Казпочты» неограниченное количество документов в электронном виде совершенно бесплатно. Все расходы по отправке и приему электронных документов «Казпочта» берет на себя.

Услуга реализована сервисом Doculite.kz, который был разработан компанией Documentolog.

Партнеры «Казпочты», работая в Doculite, могут значительно сэкономить время и финансы, затрачиваемые на работу с документами и внешнее взаимодействие. Процессы, которые раньше занимали пару дней, теперь доступны в течение пяти минут.

Сервис позволяет не только отправлять документы и подписывать договоры, но и дает возможность согласовывать их внутри компании перед отправкой, создавать поручения по ним сотрудникам и отслеживать их исполнение. ⠀

Ссылка на регистрацию: doculite.kz.

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#казахстан #казпочта #документы #услуги
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