В «Казпочте» запустили новую бесплатную онлайн-услугу

Теперь, подключаясь к услуге, можно отправлять в адрес «Казпочты» неограниченное количество документов в электронном виде совершенно бесплатно. Все расходы по отправке и приему электронных документов «Казпочта» берет на себя.
Услуга реализована сервисом Doculite.kz, который был разработан компанией Documentolog.
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Партнеры «Казпочты», работая в Doculite, могут значительно сэкономить время и финансы, затрачиваемые на работу с документами и внешнее взаимодействие. Процессы, которые раньше занимали пару дней, теперь доступны в течение пяти минут.
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Сервис позволяет не только отправлять документы и подписывать договоры, но и дает возможность согласовывать их внутри компании перед отправкой, создавать поручения по ним сотрудникам и отслеживать их исполнение. ⠀
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Ссылка на регистрацию: doculite.kz.