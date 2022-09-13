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В Казахстане запустили альтернативу TikTok и Instagram
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Сегодня в 10:19

В Казахстане запустили альтернативу TikTok и Instagram

Основатели стартап-проекта Loca анонсировали о запуске казахстанской социальной сети. Приложение делает акцент на местах, локациях и заведениях, которые пользователи выбирают для посещения.

Проект находится на стадии MVP и запущен в тестовом режиме в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Туркестан и Актау. В дальнейшем приложение будет доступно для всех городов Казахстана, а также выходить на страны Юго-Восточной Азии и ОАЭ.

В планах внедрять в Loca новые технологии, такие как виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, и возможно переход в метавселенную.

Мобильное приложение доступно для скачивания на платформах iOS и Android.

Источник: bluescreen.kz

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#казахстан #стартап #instagram #социальныесети #tiktok
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