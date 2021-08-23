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В Казахстане Яндекс.Еда начала бесплатно страховать курьеров от несчастных случаев на заказах
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Сегодня в 11:33

В Казахстане Яндекс.Еда начала бесплатно страховать курьеров от несчастных случаев на заказах

В Алматы и Нур-Султане Яндекс.Еда начала страховать от несчастных случаев курьеров, которые сотрудничают с сервисом. Они смогут получить страховое возмещение, если, например, травмируются во время выполнения заказов.

Программа страхования действует с 16 августа 2021 года, логистическим партнерам компании и курьерам, подключенным к сервису, пришло уведомление об этом.

 Страхование действует, когда курьеры начинают выполнять заказы в приложении. Под страховку попадают случаи, когда, например, доставщик поскользнулся, споткнулся или упал с велосипеда, а умышленные травмы и повреждения, полученные в нетрезвом состоянии, страховка не покрывает. Максимальная компенсация по программе составляет четыре миллиона тенге.

Чтобы получить возмещение, курьеру после обращения к врачу в поликлинике, больнице или травмпункте необходимо:

— взять справку о травме
— написать в службу поддержки в приложении
— страховая компания свяжется с курьером и предоставит список документов для получения выплаты.

Услуга бесплатна и действует в обоих городах присутствия Яндекс.Еды. Страхование — часть большой программы компании заботы о партнерах. Весной прошлого года сервис запустил в Казахстане фонд финансовой помощи для водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими. Мы продлили действие фонда до конца этого года. По стране для водителей и курьеров партнеров была организована бесплатная выдача средств индивидуальной защиты: масок, перчаток и антисептиков.

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