В Казахстане Яндекс.Еда начала бесплатно страховать курьеров от несчастных случаев на заказах

В Алматы и Нур-Султане Яндекс.Еда начала страховать от несчастных случаев курьеров, которые сотрудничают с сервисом. Они смогут получить страховое возмещение, если, например, травмируются во время выполнения заказов.



Программа страхования действует с 16 августа 2021 года, логистическим партнерам компании и курьерам, подключенным к сервису, пришло уведомление об этом.



Страхование действует, когда курьеры начинают выполнять заказы в приложении. Под страховку попадают случаи, когда, например, доставщик поскользнулся, споткнулся или упал с велосипеда, а умышленные травмы и повреждения, полученные в нетрезвом состоянии, страховка не покрывает. Максимальная компенсация по программе составляет четыре миллиона тенге.



Чтобы получить возмещение, курьеру после обращения к врачу в поликлинике, больнице или травмпункте необходимо:



— взять справку о травме

— написать в службу поддержки в приложении

— страховая компания свяжется с курьером и предоставит список документов для получения выплаты.



Услуга бесплатна и действует в обоих городах присутствия Яндекс.Еды. Страхование — часть большой программы компании заботы о партнерах. Весной прошлого года сервис запустил в Казахстане фонд финансовой помощи для водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими. Мы продлили действие фонда до конца этого года. По стране для водителей и курьеров партнеров была организована бесплатная выдача средств индивидуальной защиты: масок, перчаток и антисептиков.

