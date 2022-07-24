В Казахстане регистрация на августовское ЕНТ начнется 25 июля

Оно будет проводиться с 10 по 13 августа. Регистрация будет проходить на сайте app.testcenter.kz с 25 по 30 июля.

Кто может принять участие в этом ЕНТ:

— выпускники организаций среднего образования этого года для зачисления в вуз на платной основе по желанию

— выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для зачисления в вуз на платной основе по желанию

— выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом, а также лица казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, окончившие учебные заведения за рубежом для зачисления в вуз на платной основе по желанию

— лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе, не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз на платной основе

— обучающиеся вузов по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающие перевестись в другие группы образовательных программ на платной основе

— обучающиеся вузов, желающие перевестись на группу образовательных программ области образования «Педагогические науки» на платной основе.

При регистрации на ЕНТ тестируемые могут сами выбрать место, дату и время проведения тестирования. Стоимость участия — 4230 тенге.

Источник: informburo.kz