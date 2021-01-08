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В Казахстане разработали Рецептурную книгу по правильному питанию детей
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Сегодня в 11:32

В Казахстане разработали Рецептурную книгу по правильному питанию детей

Рецептурная книга и практические рекомендации с наглядным пособием по приготовлению прикорма для детей от шести месяцев до двух лет теперь будут доступны для родителей на казахском и русском языках.

Проект реализован Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК при технической помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане и Альянса женских сил Казахстана. Методические рекомендации подготовлены профессором и международным экспертом по питанию и развитию детей раннего возраста Гаухар Абуовой на основе рекомендаций ВОЗ и ЮНИСЕФ и содержат современные научно-обоснованные данные по питанию здоровых детей первых трех лет жизни.

Пособие содержит исчерпывающую информацию и советы по вопросам кормления детей от шести месяцев до трех лет при грудном вскармливании и прикорму. Также содержит разъяснения по технологии приготовления пищи для прикорма, выбор продуктов питания и гигиены во время приготовления пищи. Содержит информацию по питанию вовремя, и после болезни, а также особенностям питания ребенка с анемией и пищевой аллергией.

Цель проекта — обучение молодых родителей организации правильного питания детей с раннего возраста.

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#здоровье #дети #семья #родители
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