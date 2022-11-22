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В Казахстане пройдут концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»
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Сегодня в 09:47

В Казахстане пройдут концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»

Большие концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» состоятся 27 ноября в Астане, в Конгресс-Центре «Астана» и 28 ноября в Алматы, во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака.

Новая концертная программа называется «Кислород». В ее основе альбом «О2», песни «Казино», «Неторопливая любовь», «Авиарежим», которые быстро стали народными хитами. Хорошо знакомы слушателям и «Эксперимент», «Рим», «Самый красивый гопник», баллада «Секунду назад». Помимо новинок, на сцене прозвучат любимые песни разных лет.

Приобрести билеты на концерт можно здесь.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.