В Казахстане пройдут концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»

Большие концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» состоятся 27 ноября в Астане, в Конгресс-Центре «Астана» и 28 ноября в Алматы, во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака.

Новая концертная программа называется «Кислород». В ее основе альбом «О2», песни «Казино», «Неторопливая любовь», «Авиарежим», которые быстро стали народными хитами. Хорошо знакомы слушателям и «Эксперимент», «Рим», «Самый красивый гопник», баллада «Секунду назад». Помимо новинок, на сцене прозвучат любимые песни разных лет.

Приобрести билеты на концерт можно здесь.