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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Казахстане пройдет первый Чемпионат по спортивному программированию
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Главный

Вчера в 11:41

В Казахстане пройдет первый Чемпионат по спортивному программированию

Федерация спортивного программирования проводит первый Чемпионат Казахстана по спортивному программированию.

Первый тур пройдет в онлайн-формате 7 мая. Вы можете принять участие, не выходя из дома.

Призовой фонд: 3 000 000 тенге.

Критерии для участия в чемпионате: возраст от 14 лет и старше.

Участниками могут стать: студенты, школьники, преподаватели, работники компаний и любой другой желающий испытать свои силы среди лучших программистов Казахстана.

Генеральный партнер Чемпионата: Freedom Broker

Регистрация закрывается уже 3 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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#казахстан #программирование #турнир #регистрация #спортивноепрограммирование
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.