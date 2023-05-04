В Казахстане пройдет первый Чемпионат по спортивному программированию

Федерация спортивного программирования проводит первый Чемпионат Казахстана по спортивному программированию.

Первый тур пройдет в онлайн-формате 7 мая. Вы можете принять участие, не выходя из дома.

Призовой фонд: 3 000 000 тенге.

Критерии для участия в чемпионате: возраст от 14 лет и старше.

Участниками могут стать: студенты, школьники, преподаватели, работники компаний и любой другой желающий испытать свои силы среди лучших программистов Казахстана.

Генеральный партнер Чемпионата: Freedom Broker

Регистрация закрывается уже 3 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке.