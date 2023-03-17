В Казахстане пройдет первая офлайн-конференция учителей Scholarium.kz

Первая офлайн-конференция учителей Казахстана от Scholarium.kz пройдет 8 апреля в Астане. Для желающих также будет организована онлайн-трансляция.
Подобная конференция для учителей языков в Казахстане проводится впервые. Она направлена на создание комьюнити преподавателей, которые смогут совместно повышать свою квалификацию, делиться знаниями, чтобы оставаться в курсе последних требований современного мира.
Рабочие языки: казахский, русский и английский.
Что предлагает оффлайн конференция:
— презентации спикеров и интерактивные задания
— книжная ярмарка и возможность приобретения учебников зарубежных издательств, включая NGL Outcomes и Cambridge textbooks
— нетворкинг-сессии с коллегами во время перерывов
— запись конференции с доступом на 365 дней
— бумажный пронумерованный сертификат для портфолио педагога на 12 академических часов
— по желанию — поздний завтрак 9 апреля для участников конференции.
Что предлагает онлайн-конференция:
— прямую трансляцию офлайн-конференции с возможностью задавать вопросы, которые будут зачитываться для спикеров
— электронный пронумерованный сертификат для портфолио педагога
— запись конференции с доступом на 365 дней.
Все участники получат массу пользы, новые знания и хорошее настроение.