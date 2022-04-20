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В Казахстане пройдет концерт французского пианиста Давида Бисмута
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Сегодня в 09:11

В Казахстане пройдет концерт французского пианиста Давида Бисмута

В 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Францией и Казахстаном. В честь дружественных отношений, сложившихся между странами, Посольство Франции в Казахстане приглашает французского пианиста Давида Бисмута с концертами в Нур-Султане и Караганде.

Программа в сопровождении оркестра будет представлена вниманию жителей столицы в концертном зале Казахской Государственной Филармонии в субботу 23 апреля в 19:00. Под руководством казахстанского дирижера Ернара Нуртазина будут исполнены сочинения Рахмадиева, Бизе, Франка и Сен-Санса.

В воскресенье 24 апреля в 18:00 Давид Бисмут выступит в концертном зале Шалкыма в Караганде со своей сольной программой L’esprit français — Héritage et inspirations, в которой прозвучат произведения Куперена, Рамо, Франка, Сен-Санса и Дебюсси.

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#караганда #концерт #нурсултан #пианист #француз
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