В Казахстане пройдет концерт французского пианиста Давида Бисмута

В 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Францией и Казахстаном. В честь дружественных отношений, сложившихся между странами, Посольство Франции в Казахстане приглашает французского пианиста Давида Бисмута с концертами в Нур-Султане и Караганде.

Программа в сопровождении оркестра будет представлена вниманию жителей столицы в концертном зале Казахской Государственной Филармонии в субботу 23 апреля в 19:00. Под руководством казахстанского дирижера Ернара Нуртазина будут исполнены сочинения Рахмадиева, Бизе, Франка и Сен-Санса.

В воскресенье 24 апреля в 18:00 Давид Бисмут выступит в концертном зале Шалкыма в Караганде со своей сольной программой L’esprit français — Héritage et inspirations, в которой прозвучат произведения Куперена, Рамо, Франка, Сен-Санса и Дебюсси.