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В Казахстане продлили режим «открытого неба» до конца 2027 года
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Сегодня в 10:05

В Казахстане продлили режим «открытого неба» до конца 2027 года

Комитетом гражданской авиации Казахстана продлил режим «открытого неба» на пять лет. Этот режим снимает все ограничения по количеству рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую степени «свободы воздуха» на маршрутах, где не задействованы казахстанские авиакомпании.

Режим продлили до 2027 года для исполнения поручений президента по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов.

Режим «открытого неба» действует в 13 международных аэропортах Астаны, Алматы, Тараза, Шымкента, Актау, Семея, Караганды, Усть-Каменогорска, Павлодара, Петропавловска, Кокшетау, Туркестана и Актобе.

Источник: informburo.kz

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