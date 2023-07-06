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В Казахстане появится новый мобильный 5G-оператор связи
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Главный

04.07.2023

В Казахстане появится новый мобильный 5G-оператор связи

Бизнесмен Тимур Турлов заявил о желании создать мобильного оператора связи 5G-стандарта. По словам предпринимателя, новый игрок на рынке телеком-услуг Казахстана соберет лучшие мировые практики и технологии. Он появится в течение нескольких лет.


Тимур Турлов анонсировал создание оператора связи после посещения выставки по телекоммуникациям в Шанхае. Основатель Freedom Holding Corp признался, что его давно интересует рынок связи, а сейчас он рассматривает идею сделать телеком новым сердцем холдинга

Источник: digitalbusiness.kz

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#казахстан #технологии #5g #телекоммуникации #тимуртурлов
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