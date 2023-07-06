В Казахстане появится новый мобильный 5G-оператор связи

Бизнесмен Тимур Турлов заявил о желании создать мобильного оператора связи 5G-стандарта. По словам предпринимателя, новый игрок на рынке телеком-услуг Казахстана соберет лучшие мировые практики и технологии. Он появится в течение нескольких лет.





Тимур Турлов анонсировал создание оператора связи после посещения выставки по телекоммуникациям в Шанхае. Основатель Freedom Holding Corp признался, что его давно интересует рынок связи, а сейчас он рассматривает идею сделать телеком новым сердцем холдинга