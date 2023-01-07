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В Казахстане появился сервис аналитики и геомаркетинга
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Сегодня в 10:10

В Казахстане появился сервис аналитики и геомаркетинга

В Казахстане запустили новую платформу геоаналитики и маркетинга Geointellect: с ее помощью предприниматели могут найти подходящее место для открытия магазина, ресторана или пункта выдачи заказов в режиме онлайн.

Геомаркетинг — это технология маркетингового исследования, основанная на анализе Big Data, распределенных в пространстве объектов и явлений. Проводится исследование в облачной системе, которая интегрирует инструменты зональной статистики, карты, статистические данные и информацию по жизнедеятельности людей.

В результате можно найти место для открытия нового объекта, проанализировать конкурентную ситуацию на рынке, спрогнозировать товарооборот нового объекта, понять, как меняется рынок, если появятся новые объекты. Бизнес может получать данные по интересующим местам и локациям, выгружать их в xls, doc, pptx или может использовать интерфейс системы для своих задач. Сервис предназначен для представителей FMCG-ритейла, E-com сервисов с пунктами выдачи заказов, сетей общепита, компаний в сфере медицинского, фармакологического и банковского ритейла.

Пока Geointellect работает в Астане, Алматы, Шымкенте и Караганде. Сервис платный, но на сайте каждый пользователь может ознакомиться с бесплатной демо-версией с интерфейсом и примерами данных.

Источник: digitalbusiness.kz
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#казахстан #бизнес #маркетинг #предпринимательство #аналитика
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