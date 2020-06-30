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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Казахстане появилось развивающее мобильное приложение для детей
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Сегодня в 10:28

В Казахстане появилось развивающее мобильное приложение для детей

Приложение IQ Bala было создано для изучения казахского языка на латинице. В приложении имеется 16 тем, которые чаще всего используются в речи, и четыре игры для развития памяти, логики и моторики ребенка. IQ Bala учит ребенка правильно произносить слова на казахском языке.

Приложение сделано так, чтобы ребенку было интересно в него играть: используется 3D-анимация и яркие цвета. IQ Bala адаптировано под русский, кыргызский, башкирский и другие языки. Доступно бесплатно в App Store и Play Market.

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#казахстан #приложение #дети #технологии
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