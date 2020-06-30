В Казахстане появилось развивающее мобильное приложение для детей

Приложение IQ Bala было создано для изучения казахского языка на латинице. В приложении имеется 16 тем, которые чаще всего используются в речи, и четыре игры для развития памяти, логики и моторики ребенка. IQ Bala учит ребенка правильно произносить слова на казахском языке.

Приложение сделано так, чтобы ребенку было интересно в него играть: используется 3D-анимация и яркие цвета. IQ Bala адаптировано под русский, кыргызский, башкирский и другие языки. Доступно бесплатно в App Store и Play Market.