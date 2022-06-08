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В Казахстане отменят требования к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе
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Сегодня в 08:59

В Казахстане отменят требования к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе

С 8 июня 2022 года Казахстан отменит требования по подтверждению вакцинации или предъявлению справки о ПЦР-тесте при прохождении границы для граждан РК и иностранцев.

Источник: zakon.kz

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#казахстан #иностранцы #границы #пандемия #ограничения
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