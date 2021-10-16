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В Казахстане определили фотографа и фото года в ходе «Казахстанского форума фотографов 2021»
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Сегодня в 10:59

В Казахстане определили фотографа и фото года в ходе «Казахстанского форума фотографов 2021»

С 11 по 13 октября в Нур-Султане прошел «Казахстанский форум фотографов», в ходе которого определили победителей конкурса «Фотограф года» и «Фото года». Генеральным партнером форума, в котором приняло участие около 50 фотографов со всей страны, выступила компания Canon.

Ежегодное событие собрало на своей площадке для знакомства и обмена опытом как начинающих фотографов, так и профессионалов. В рамках форума участники прослушали лекции от ведущих экспертов фотоиндустрии из России, Украины и Казахстана, посетили воркшопы от топовых фотографов, прошли мастер-класс по студийному свету, обработке фотографий и продвижению собственного бренда, а также приняли участие в выездной фотосъемке для закрепления материала на практике.

«Фотографом года» стал Оспанхан Аубакиров, который получил в подарок от компании Canon сертификат на покупку фототехники в интернет-магазине Canon.

Победителем в номинации «Фото года» стала Диана Назмутдинова, и так же получила в подарок от компании Canon сертификат на покупку фототехники в интернет-магазине Canon.

На форуме компания Canon впервые презентовала на территории Казахстана флагманскую камеру Canon EOS R3, и участники форума получили уникальную возможность тест-драйва этой камеры.

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#фотографы #победители #нурсултан #форум #canon
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