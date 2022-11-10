В Казахстане объявлены победители бизнес-премии WOW!HR Kazakhstan!

7 ноября 2022 года состоялась V юбилейная премия и кейс-конференция в сфере управления персоналом WOW!HR Kazakhstan! 12 лучших проектов Казахстанских компаний были презентованы на площадке мероприятия HR-сообществу страны.

Победителями премии WOW!HR Kazakhstan стали:

Компания АО «НК «КТЖ» с проектом «Компактные HR дашборды» победила в номинации DIGITAL SOLUTIONS, где представлены проекты по разработке и внедрению IT-решений.

В номинации участвовали: ТОО «КИПРОС» с проектом Skillup, АО «НК «КТЖ» с проектом «Компактные HR дашборды», АО «Кселл» с проектом Kcell HR DOS, ERG, Евразийская Группа, ТОО «Евразийская Группа» с проектом «Smart ERG — проводник позитивного опыта сотрудников в организации».

Проект ERG Way School принес победу компании ERG, Евразийская Группа в номинации LEVEL UP.

В номинации участвовали: BI GROUP с проектом «Развитие международных компетенций», АО «НК «КТЖ» с проектом «Двигатель внутреннего развития», АО «Кселл» с проектом «Школа цифровых талантов», ERG, Евразийская Группа с проектом ERG Way school.

Компании АО Jusan Bank победу принес проект IT School Jusan в номинации BE COOL. В номинации участвовали проекты по работе со школьниками, студентами и молодыми специалистами.

В номинации участвовали: АО Jusan Bank с проектом IT School Jusan, ERG, Евразийская Группа с проектом, Актюбинский завод ферросплавов — филиал АО «ТНК «Казхром» с проектом Молодежная политика ERG.

Компания АО «НК «КТЖ» победила с проектом «Привлекательная оптимизация» в номинации SAVE. В номинации участвовали проекты по улучшению условий труда и благополучию сотрудников.

В номинации участвовали: АО «НК «КТЖ» с проектом «Привлекательная оптимизация», ERG, Евразийская Группа, ТОО BTS с проектом «BTS — место IT силы».

На WOW!HR Kazakhstan помимо конкурсных выступлений была большая программа внеконкурсных выступлений:

— iSpring и Отбасы Банк рассказали «Как запустить онлайн-обучение для 1500 сотрудников банка»

— «Яндекс Go» презентовал «Решения для мотивации и удержания сотрудников»

— Crosslife ответили на вопросы в своем выступлении «Сколько стоит полезная привычка сотрудника? Геймификация в организации»

— платформа корпоративногоблагополучия «Понимаю» рассказали про «Холистический подход в wellbeing: как создать одно пространство, где сотрудников можно поддержать, «обнять», вдохновить и замотивировать»

— BOYDEN выступил с «Стратегическая роль HR в трансформационной повестке современной организации»

— Лина Стрыгина рассказала про «Управление здоровьем и благополучием сотрудников — о чем нужно думать уже сегодня»

— Светлана Муратова объяснила «Как за 3 месяца повысить качество работы отдела клиентского сервиса, пересобрав его, используя идеальный профиль сотрудника»

— Giftery рассказали про «Электронные подарки для программ мотивации и лояльности сотрудников»

— EasyTap выступили с темой «Это все классно и удобно, а где люди?»

— Виктории Новичкова рассказала про «Две компании, тысяча единомышленников и одна цель. Как в разы вырастить бизнес в турбулентные времена».

Цель WOW!HR — развивать экономику стран через популяризацию лучших практик в сфере управления персоналом. WOW!HR для представителей сообщества — возможность получить признание коллег, ведь победителей выбирают сами номинанты и участники мероприятия.