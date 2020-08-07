В Казахстане начался фестиваль документального кино Qara Film Festival

Qara Film Festival — независимый кинофестиваль, который покажет восемь креативных документальных фильмов со всего мира и пригласит к обсуждению актуальных тем. Все показы бесплатны. Каждый фильм смогут посмотреть первые 500 зрителей. Он будет доступен в течение 12 часов после показа. Просмотр будет возможен только на территории Казахстана.
Программа
7 августа:
— «Исчезновение моей матери» — 17:30
— «Романтическая комедия» — 19:30
8 августа:
— «Не будь придурком!» — 16:00
— «Страна меда» — 17:30
— «Маленькая смерть» — 20:00
9 августа:
— «Женаты» — 16:00
— «Преступление + Наказание» — 17:30.
Подробная информация об онлайн-показах на qarafilmfest.kz.