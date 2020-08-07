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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Казахстане начался фестиваль документального кино Qara Film Festival
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Сегодня в 10:28

В Казахстане начался фестиваль документального кино Qara Film Festival

6 августа в Казахстане начался фестиваль документального кино Qara Film Festival. Он будет идти до 9 августа.

Qara Film Festival — независимый кинофестиваль, который покажет восемь креативных документальных фильмов со всего мира и пригласит к обсуждению актуальных тем. Все показы бесплатны. Каждый фильм смогут посмотреть первые 500 зрителей. Он будет доступен в течение 12 часов после показа. Просмотр будет возможен только на территории Казахстана.

Программа

7 августа:

— «Исчезновение моей матери» — 17:30
— «Романтическая комедия» — 19:30

8 августа:

— «Не будь придурком!» — 16:00
— «Страна меда» — 17:30
— «Маленькая смерть» — 20:00

9 августа:

— «Женаты» — 16:00
— «Преступление + Наказание» — 17:30.

Подробная информация об онлайн-показах на qarafilmfest.kz.

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#казахстан #кино #фестиваль
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