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В Казахстане начались продажи линейки инновационных смартфонов Galaxy S21
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Сегодня в 14:00

В Казахстане начались продажи линейки инновационных смартфонов Galaxy S21

Samsung Electronics объявляет о старте официальных продаж новой флагманской серии Galaxy S21 в Казахстане, представленной 14 января. Благодаря целому ряду впечатляющих улучшений, новинки произвели WOW-эффект на пользователей по всему миру, в итоге спрос на смартфоны превзошел даже самые смелые ожидания.

Супермощный процессор, передовая система камер с профессиональными возможностями, а также новый, впечатляющий дизайн линейки Galaxy S21 задали новый уровень развития мобильных устройств.

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Решение Contour Cut Camera в металлическом корпусе смартфона стало свежим и интересным подходом в дизайне. Безграничный дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц самостоятельно адаптирует плавность изображения под контент для максимальной энергоэффективности.

Galaxy S21 Ultra, благодаря четырем основным камерам, включая новый 108-мегапиксельный профессиональный сенсор, снимает видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду с помощью как основных объективов, так и передней камеры. А два оптических телеобъектива (3-кратный и 10-кратный) на Galaxy S21 Ultra обеспечивают четкие снимки на огромном расстоянии.

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По данным Samsung Electronics, количество предзаказов на Galaxy S21 в Казахстане оказалось значительным и превзошло ранее планируемые объемы поставки. Компания также сообщает, что по объективным причинам, связанным с затруднениями в поставке из-за ограничений, вызванных мерами против распространения коронавирусной инфекции, партия подарочных беспроводных наушников Galaxy Buds Live/Galaxy Buds Pro задерживается.

«Мы прилагаем все возможные усилия для скорой доставки, но, скорее всего, некоторые предварительные заказчики получат свои подарки с задержкой», — заверили в компании. Покупатель, не желающий ждать, может отказаться от акционных беспроводных наушников и выбрать альтернативный подарок.

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