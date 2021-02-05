В Казахстане начались продажи линейки инновационных смартфонов Galaxy S21

Благодаря целому ряду впечатляющих улучшений, новинки произвели WOW-эффект на пользователей по всему миру, в итоге спрос на смартфоны превзошел даже самые смелые ожидания.Супермощный процессор, передовая система камер с профессиональными возможностями, а также новый, впечатляющий дизайн линейки Galaxy S21 задали новый уровень развития мобильных устройств.Безграничный дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц самостоятельно адаптирует плавность изображения под контент для максимальной энергоэффективности.А два оптических телеобъектива (3-кратный и 10-кратный) на Galaxy S21 Ultra обеспечивают четкие снимки на огромном расстоянии.Компания также сообщает, что по объективным причинам, связанным с затруднениями в поставке из-за ограничений, вызванных мерами против распространения коронавирусной инфекции, партия подарочных беспроводных наушников Galaxy Buds Live/Galaxy Buds Pro задерживается.— заверили в компании. Покупатель, не желающий ждать, может отказаться от акционных беспроводных наушников и выбрать альтернативный подарок.