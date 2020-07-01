В Казахстане изменили правила приема детей в школы

Родители могут выбирать школу с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка и в соответствии с условиями приема. Документы можно подать онлайн.



Школы обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет. А также обеспечивают равный доступ всех детей, проживающих на территории обслуживания, независимо от их уровня подготовки.



Прием документов и выдача результатов действуют через портал «Электронного правительства» или через подачу заявления в школу.



Прием документов длится с 1 апреля по 1 августа. Для тех, кто обратился через веб-портал, приходит уведомление о принятии запроса с указанием даты результатов. В течение одного рабочего дня поступает документ о зачислении ребенка с 1 сентября в электронном формате.



При подаче заявки напрямую через школу документы регистрируются в течение одного рабочего дня.



Главное обновление — приказ о зачислении в первый класс издается школой не ранее 25 августа.

