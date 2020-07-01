Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/4cb/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/4cb778fcef9bb4f6a806e1884eaff017.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
v-kazahstane-izmenili-pravila-priema-detey-v-shkoly
В Казахстане изменили правила приема детей в школы
200
/
/

Вчера в 17:14

В Казахстане изменили правила приема детей в школы

Родители могут выбирать школу с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка и в соответствии с условиями приема. Документы можно подать онлайн.

Школы обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет. А также обеспечивают равный доступ всех детей, проживающих на территории обслуживания, независимо от их уровня подготовки.

Прием документов и выдача результатов действуют через портал «Электронного правительства» или через подачу заявления в школу.

Прием документов длится с 1 апреля по 1 августа. Для тех, кто обратился через веб-портал, приходит уведомление о принятии запроса с указанием даты результатов. В течение одного рабочего дня поступает документ о зачислении ребенка с 1 сентября в электронном формате.

При подаче заявки напрямую через школу документы регистрируются в течение одного рабочего дня.

Главное обновление — приказ о зачислении в первый класс издается школой не ранее 25 августа.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #образование #дети #школы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Количество автобусов увеличат к началу учебного года в Нур-Султане
310
В Омске открылся магазин с продукцией из СКО
1539
The Washington Post написали про Veterano Brownie в Киеве
187